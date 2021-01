Von Anna-Maria Salmen, Kirchheim

Der Kirchheimer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt 2021 beschlossen. Bereits im Dezember hatte der Hauptausschuss in seiner Vorberatung über die finanzielle Lage der Gemeinde debattiert. Die Rathausverwaltung hat nun einige geringfügige Änderungen eingearbeitet. Demnach umfasst der Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils gut 41,7 Millionen Euro, rund sechs Prozent weniger als im Jahr 2020. Nach Schätzung der Kämmerei müssen aufgrund der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie rund 411 000 Euro vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt zugeführt werden.

Der Vermögenshaushalt sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils rund 33,3 Millionen Euro vor - das entspricht einer Steigerung von rund 76 Prozent im Vergleich zu 2020. Grund hierfür sind die zahlreichen Baumaßnahmen, die in den kommenden Jahren für das Ortsentwicklungsprojekt Kirchheim 2030 umgesetzt werden. Für den Hochbau sind insgesamt rund 15,7 Millionen eingeplant. Allein knapp neun Millionen soll der Neubau des Rathauses mit Bürgersaal kosten, in den Folgejahren kommen hier weitere Ausgaben auf die Gemeinde zu. Der Schuldenstand Kirchheims lag Ende 2020 laut Kämmerei bei rund 26,7 Millionen.

Die Grünen wollen angesichts der Schulden die Reißleine ziehen

Kritik an der Finanzplanung kam von den Grünen. "Wir sehen die Entwicklung der Finanzen sehr kritisch", sagte Berit Vogel. Die Rathausverwaltung habe sich aber bemüht, Einsparungen vorzunehmen. Dem Verwaltungshaushalt stimmten die vier Grünen daher zu. Anders sah es beim Vermögenshaushalt aus, den die Grünen ablehnten: Angesichts der immer weiter steigenden Verschuldung der Gemeinde sei es "an der Zeit, bei manchen Dingen die Reißleine zu ziehen", wie Rüdiger Zwarg (Grüne) anmerkte. Stattdessen bringe die Gemeinde weitere Projekte auf den Weg.

"Wir haben ein Investitionshoch durch unsere Jahrhundertprojekte", begründete Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) die hohen Summen, die Kirchheim in den kommenden Jahren ausgeben will. Es handele sich um nötige Ausgaben für Projekte, die vielen Generationen zugutekämen. Zustimmung erhielt Böltl von Michaela Harlander (SPD). "Es ist eine Grundsatzfrage: Sind wir für Weiterentwicklung oder nicht? Ich kann gut mit der Verschuldung leben, wenn wir damit unseren Ort weiter bringen können."