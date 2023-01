Ein Unbekannter hat einer 44-jährigen Frau aus dem Landkreis München am Montag am Münchner Hauptbahnhof ihr hochwertiges Smartphone aus der Jackentasche gezogen. Die Frau bemerkte das Fehlen ihres 1300 Euro teuren iPhone 13 unmittelbar nach der Tat, konnte aber keinen Verdächtigen mehr ausfindig machen. Wie die Bundespolizei berichtet, entwendete der Dieb das Gerät der Frau, als sie sich gegen 13.15 Uhr auf der Rolltreppe zum nördlichen Bahnhofsausgang an der Arnulfstraße befand. Jetzt hoffen die Beamten, den Täter mit Hilfe von Videoaufzeichnungen identifizieren zu können. Diese habe man unverzüglich ausgewertet, heißt es, als die 44-Jährige die Tat gemeldet habe. Und dabei seien auch Bilder eines Verdächtigen aufgetaucht. Der Mann mit Jeans, schwarzem Pullover und hellgrauem Rucksack habe den Hauptbahnhof direkt nach der Tat in nördliche Richtung verlassen. Die Bundespolizei versucht der Mitteilung zufolge zunächst über polizeiinterne Fahndungsmaßnahmen den Täter zu ermitteln.