Interview von Bernhard Lohr, Haar

Klimawandel, Artenschutz, die Zukunft des Lernens oder das Coronavirus: Es gibt kein Thema, vor dem Harald Lesch zurückschreckt. Der vielfach für seine Forschung und seine Wissensvermittlung ausgezeichnete Physiker bringt in seinen Wissen-Sendungen komplizierte Sachverhalte auf den Punkt - und das sogar so, dass man gerne zuhört und zuschaut. Lesch hat auch Philosophie studiert und verbindet Bildungsfernsehen mit einer klaren Haltung. Er ist ein politischer Mensch - und bringt sich etwa in der Bürgerstiftung in Haar sozial ein. Die SZ sprach mit ihm zu Beginn des neuen Jahres über den Wert von bürgerschaftlichem Engagement in Zeiten, in denen in sozialen Netzwerken der Hass regiert und das Coronavirus den Zusammenhalt bedroht.