Nach dem Erfolg des ersten Laufes vor zwei Jahren und aus Anlass ihres zehnjährigen Bestehens veranstaltet die Interventionsstelle Landkreis München (ILM) am Samstag, 19. November, von 11 Uhr an im Sportpark in Haar erneut einen Benefiz-Lauf gegen häusliche Gewalt. Jede dritte Frau ist offiziellen Zahlen zufolge in ihrem Leben von häuslicher Gewalt betroffen, jedoch holen sich laut ILM nur etwa 20 Prozent Hilfe. Mit dem Lauf will die ILM Betroffenen Mut machen und sie auf die Anlaufstelle im Landkreis München hinweisen.

Moderiert wird dieser von Peter Maisenbacher, unter anderem bekannt vom München Marathon. Sowohl Erwachsene wie auch Kinder können auf der offiziell vermessenen Strecke neue Laufrekorde aufstellen. Um Anmeldung unter www.abavent.de wird gebeten, weil nur 300 Startplätze verfügbar sind. Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille, für die Gewinner gibt es zusätzlich Preise. Die überschüssigen Einnahmen aus dem Lauf kommen dem Verein "Freunde und Förderer des Familienzentrums Haar" zugute, der Betroffene von häuslicher Gewalt unterstützt.

Betroffene von häuslicher Gewalt können die Interventionsstelle Landkreis München für Terminvereinbarungen zur kostenlosen und auf Wunsch anonymen Beratung unter der Telefonnummer 089/6221-1221 erreichen sowie unter www.interventionsstelle-landkreis-muenchen.de. Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr unter der Telefonnummer 08000 116 016 und online unter www.hilfetelefon.de erreichbar.