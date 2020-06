Sie sind grün, rot, gelb oder blau, sie sind kuschelig, haben viele Tentakel und sie helfen. Die Initiativen "Häkeln für Frühchen" des Familienstützpunkts in Grünwald und des Familienzentrums Unterschleißheim spenden ihre handgemachten Kuscheltiere mit lebensrettendem Effekt an Frühgeborenen-Stationen in Großhadern oder Harlaching. Die Oktopusse werden an die Mitglieder des Vereins "Früh-Start ins Leben" übergeben - diese reinigen und desinfizieren die kleinen Tierchen aus babyverträglicher Wolle. Die Tentakel haben Ähnlichkeit mit der Nabelschnur, an die sich die Babys im Mutterleib klammern. Es mache sie ruhiger und die Gefahr, dass sie Schläuche herausreißen, sinke. Interessierte können sich per E-Mail an Silvia Richter vom Familienzentrum Unterschleißheim wenden, srichter@familienzentrum-ush.de, oder an den Familienstützpunkt Grünwald unter der E-Mail-Adresse familienstuetzpunkt@gemeinde-gruenwald.de.