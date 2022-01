Die ehrenamtlichen Helfer des Hachinger Tischs freuen sich über ein neues Transportfahrzeug für die wöchentliche Lebensmittelausgabe. Die Autoschlüssel samt Glücksbringer für den von der Gemeinde Taufkirchen finanzierten Transporter überreichte der Zweite Bürgermeister der Gemeinde Taufkirchen, Michael Lilienthal (Freie Wähler), vor dem Rathaus an die Ehrenamtlichen der Caritas im Beisein von Fachdienstleiterin Claudia Mammach. Lilienthal bedankte sich bei dem Helferteam für das jahrelange Engagement, das auch unter den aktuellen Bedingungen aufrechterhalten werde. Dies sei ein positives Zeichen für Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt, sagte der Kommunalpolitiker. Das neue Fahrzeug ersetzt den bisherigen Transporter, der altersbedingt nicht mehr zuverlässig seinen Dienst leistete. Der "Hachinger Tisch" besteht seit 2005 in Trägerschaft der Caritas und mit großer Unterstützung der Gemeinden Taufkirchen, Oberhaching und Unterhaching. Jede Woche sorgen etwa 130 Ehrenamtliche dafür, dass Lebensmitteln von rund 20 umliegenden Supermärkten und Fachgeschäften eingesammelt und an circa 350 bedürftige Menschen aus den angeschlossenen Gemeinden weitergegeben werden.