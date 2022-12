Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Vor bald 500 Jahren fertigte der Wissenschaftler Philipp Apian im Auftrag von Herzog Albrecht V. die "Große Karte" von Bayern an - auf sechs mal sechs Metern, im Maßstab 1:45 000. Für dieses bahnbrechende Werk war der gebürtige Ingolstädter in sieben Sommern quer durch das Herzogtum gereist, hatte Entfernungen zu Fuß und zu Pferd bestimmt sowie Orte und Flüsse kartografiert. Unter anderem tauchte in dem 1564 fertiggestellten Werk ein Wasserlauf auf, der zwischen "Deissnhofen" und "Ob. Heching" entspringt und von dort zwölf Kilometer nach Norden fließt, ehe er hinter Perlach versickert.

Detailansicht öffnen Dietrich Grund hat bereits mehrere Bücher über die Geschichte Taufkirchens geschrieben. (Foto: Claus Schunk)

Es ist dies die erste bekannte Darstellung des Hachinger Bachs - jenes Gewässers, das die Landschaft und das Leben im Hachinger Tal geprägt hat wie kaum etwas anderes. Für Dietrich Grund ist der Wasserlauf "die Lebensader" der Region. Denn, so der Hobbyhistoriker aus Taufkirchen: "Wasser ist Leben. Deshalb war der Hachinger Bach die Grundvoraussetzung dafür, dass sich Menschen hier angesiedelt haben." Wie dies konkret vonstattenging, erzählt Dietrich Grund in seinem neuen Buch namens "Chronik des Hachinger Tales". Darin zeichnet der 80-Jährige mit vielen Zahlen, Fakten und Details die Geschichte der Menschen im einst von Gletschern geformten Hachinger Tal nach - angefangen mit einem 5500 Jahre alten Kupferbeil, das heute im Unterhachinger Heimatmuseum zu bestaunen ist, und bis hin zur Jetztzeit und Problemen wie der Flächenversiegelung und der Rolle als Frischluftschneise.

Das 140 Seiten starke Werk ist bereits Grunds sechstes Buch - jedoch insofern ein Novum, als die bisherigen Werke ausschließlich die Historie seiner Heimatgemeinde Taufkirchen behandelten. Doch damit habe er nun abgeschlossen und seinen Blick daher auf die Umgebung geweitet, sagt der gelernte Bauingenieur, der das Bücherschreiben nach seinem Eintritt in den Ruhestand als Hobby für sich entdeckt hat. Zwar gebe es in den umliegenden Gemeinden verschiedene Darstellungen der Ortsgeschichte - etwa das "Hachinger Heimatbuch" von Karl Hobmair; doch mit seiner Chronik habe er einen Gesamtüberblick über diesen kleinen Siedlungsraum liefern wollen, sagt Grund. Anders als bei früheren Projekten habe er hierzu nicht in die Archive hinabsteigen müssen, sondern vor allem auf vorhandene Bücher zurückgreifen können.

Das nächste Werk soll den Perlacher und Grünwalder Forst behandeln

Das Ergebnis nach knapp einjähriger Arbeit ist ein Parforceritt durch mehrere tausend Jahre, von der Vorzeit übers Mittelalter bis zum 21. Jahrhundert. Unter anderem lernen die Lesenden dabei, dass der Hachinger Bach schon in der Barockzeit bis nach Berg am Laim und später bis zum Mittlere-Isar-Kanal verlängert wurde. Überdies bekräftigt Dietrich Grund seine These, wonach der noch heute in Taufkirchen verehrte Adelige Hilprand entgegen der landläufigen Vorstellung gar kein Ritter war. Besonders ausführlich widmet sich der Heimatforscher in seinem Buch den Geschehnissen im Hachinger Tal während der NS-Zeit. Die folgenden Jahrzehnte werden dagegen recht knapp abgehandelt - "weil mich das weniger interessiert", wie Dietrich Grund offen einräumt.

Sein sechstes Buch ist wie die Vorgänger bei "Books on Demand" erschienen und kann wahlweise auf der zugehörigen Webseite www.bod.de oder im Buchhandel erworben werden, zum Preis von acht Euro. Derweil plant Dietrich Grund schon das nächste Projekt, für das er erneut über die Grenzen seines Heimatorts hinausblicken will. "Meine Idee ist, ein umfassendes Buch über den Grünwalder und Perlacher Forst zu schreiben", sagt der gebürtige Rheinland-Pfälzer, der 1968 nach München und elf Jahre später nach Taufkirchen gezogen ist. "Das war früher ein riesengroßes Gebiet, das auch als Jagdrevier für die bayerischen Herzöge eine bedeutende Rolle spielte. Das ist ein interessantes Thema, zu dem es viele Geschichten zu erzählen gibt."