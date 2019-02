17. Februar 2019, 21:52 Uhr Haar/Unterschleißheim Anmeldung für FOS

Für die Fachoberschule Haar und die Fos/Bos Unterschleißheim kann man sich von diesem Montag, 18. Februar, an bis inklusive 1. März für das Schuljahr 2019/2020 anmelden. Insgesamt fünf Ausbildungsrichtungen werden in Haar und Unterschleißheim angeboten. In Haar können Schülerinnen und Schüler Gesundheit, Sozialwesen, Wirtschaft und Verwaltung sowie Technik als Ausbildungsrichtungen wählen. Nur Gesundheit gibt es in Unterschleißheim nicht, dafür aber Gestaltung. Hierfür gibt es eine Aufnahmeprüfung am Mittwoch, 13. März. Für die Aufnahme an beiden Schulen ist ein Notendurchschnitt von 3,5 in Deutsch, Englisch und Mathematik notwendig. Mit Oberstufenreife vom Gymnasium ist kein besonderer Notendurchschnitt erforderlich. Die genauen Anmeldezeiten sowie Information über die erforderlichen Unterlagen gibt es unter www.fos-haar.de und www.fosbos-ush.de.