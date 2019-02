1. Februar 2019, 21:56 Uhr Haar/Trudering Gewerbeverband versucht Neustart

Die Gewerbetreibenden in Haar und Trudering sollen wieder eine Lobby haben, die Gehör findet. Nach Monaten der Vorbereitung haben die Mitglieder auf einer Versammlung am Mittwoch die Grundlage für einen Neustart des Gewerbeverbands Haar Trudering gelegt. Sie bestimmten unter dem Vorsitzenden Andreas Bukowski, 39, einen Vorstand. Dieser soll laut Bukowski ein Netzwerk gründen und angesichts der Herausforderungen durch Globalisierung und Digitalwirtschaft dem lokalen Handel und den Gewerbetreibenden zur Seite stehen. Der Vorsitzende wohnt in Haar, ist Geschäftsführer eines Naturkosmetik-Unternehmens mit Sitz in Hohenlinden und stellvertretender CSU-Ortsvorsitzender in Haar. Betriebe aus dem Stadtgebiet sind durch Sandra Liess im Vorstand vertreten, die in der Messestadt ein Büro-Assistenz-Unternehmen betreibt. Sie ist Schriftführerin, Gisela Hartmann zweite Vorsitzende und Petra Börnigen Schatzmeisterin im Ortsverband. Franz Hanika, Hannes Geiger und Rolando Nardi sind Beisitzer. Der Gewerbeverband zählt aktuell 52 Mitglieder. Einst hatte er mehr als 200 Mitglieder. Nach dem Rückzug des langjährigen Vorsitzenden Peter Hartmann war es ruhig um die Organisation geworden.