5. November 2018, 22:12 Uhr Haar/Moosburg Spuren überführen Supermarkt-Räuber

Gefasst ist offenbar der Räuber, der im März 2006 einen Discounter in einem Gewerbegebiet in Moosburg überfallen hat. Der Beschuldigte soll damals die Kassierin mit einer Schusswaffe bedroht und einen dreistelligen Betrag erbeutet haben. Die Spurenauswertung führte die Ermittler zu einem 52-jährigen Wohnsitzlosen in Haar. Er wurde schon im März festgenommen, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord bekannt gab.