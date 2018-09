16. September 2018, 22:03 Uhr Haar/Kirchheim Autofahrer übersehen Radler

Bei zwei Unfällen sind Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin übersah laut Polizei am Samstag gegen 8.30 Uhr einen 54-jährigen Radler, als sie in Haar von der Leibstraße in den Kreisverkehr einbog. Der Radler stürzte. Am Sonntag gegen 0.35 Uhr fuhr eine Autofahrerin in Feldkirchen eine 53-jährige Radlerin an, als sie von der Hohenlindner Straße auf Höhe Rathausplatzes links abbiegen wollte.