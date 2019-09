Autofahrer müssen sich auf eine längere Sperrung der B 471 in Ottendichl einstellen. Nach dem ursprünglich verkündeten Zeitplan sollten die auf zehn Wochen anberaumten Arbeiten an der Ampelanlage am Freitag, 4. Oktober, abgeschlossen sein und die seit Beginn der Sommerferien eingerichtete weiträumige Umleitung über Vaterstetten der Vergangenheit angehören. Doch nun ist laut Informationen aus dem Haarer Rathaus der 17. Oktober als letzter Arbeitstag auf der Baustelle angepeilt. Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) sagte, der MVV sei informiert und die Busse würden bis zum Ende der Sperrung weiter nach dem angepassten Fahrplan verkehren. Müller sagte, in Ottendichl hätten schon viele zu Recht gemutmaßt, dass die Baustelle nicht in der vorgegebenen Zeit abgeschlossen werden könne, und sich an das Rathaus gewandt. Die dreimonatige Sperrung der B 471 war nötig, um an der Ecke Andreas-Kasperbauer-Straße eine Ampelanlage zu errichten, eine Abbiegespur in Richtung Salmdorf zu schaffen sowie den Fuß- und Radweg anzupassen und eine Mittelinsel zu bauen. Es war immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen, wenn Autofahrer aus der untergeordneten Straße in die stark befahrene B 471 einbiegen wollten.