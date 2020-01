Zwei aufeinander folgende Unfälle auf der B 304 im Bereich der Autobahnüberführung haben am Donnerstagabend zu schweren Behinderungen im Berufsverkehr geführt. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Gegen 17.30 Uhr war eine 73-jährige Frau mit ihrem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vor ihr fahrenden Pkw aufgefahren. Dieser wurde dabei auf ein weiteres Fahrzeug geschleudert. Die Unfallfahrerin wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Die Wasserburger Straße war vorübergehend voll gesperrt. Noch während die Polizei den Unfall aufnahm, fuhr nicht weit entfernt gegen 19.30 Uhr eine 24-Jährige mit ihrem Auto ebenfalls auf einen vor ihr fahrenden Pkw auf und musste in eine Klinik gebracht werden. Zwei Spuren Richtung Grasbrunn wurden gesperrt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf mehr als 10 000 Euro geschätzt.