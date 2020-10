Soweit es nur möglich war unter den Bedingungen der Corona-Pandemie hat sich Haars Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) am Donnerstagabend im großen Saal des Bürgerhauses in den Dialog mit den Haarern begeben. Der locker bestuhlte Saal war mit 60 Personen gut gefüllt, als Bukowski zum Auftakt der VHS-Veranstaltungsreihe "Zukunft gestalten im Dialog" seine Ideen für die Gemeinde vorstellte. Er umriss große Themenblöcke wie Wohnen, Mobilität, Bildung und Kultur und sprach etwa über genossenschaftliches Bauen, das er im Rathaus jetzt voranbringen möchte. "Es war eine schöne Veranstaltung", sagte Bukowski am Tag darauf. Er habe viel mitgenommen an Anregungen und Ideen.

Im Vorfeld des Auftritts hatte es leichte Irritationen gegeben, weil der Anschein erweckt wurde, Bukowski würde über sein Neun-Punkte-Programm aus dem Wahlkampf referieren und über so spezielle Themen wie Tempo-30-Kontrollen und Fahrradstreifen in der Bahnunterführung reden. VHS-Geschäftsführerin Lourdes María Ros de Andrés erklärte dies freilich als Missverständnis, es solle in der Veranstaltungsreihe vielmehr um die großen Linien der Zukunftsentwicklung gehen, nicht um Kleinklein oder gar Parteipolitik.

Den Abend moderierte Ros de Andrés, die zu Beginn der Veranstaltung noch einmal darüber aufklärte, was der Tenor dieses Zukunftsdialogs sein solle. Der Dialog fand dann coronabedingt zunächst zwischen ihr und Bukowski statt, wobei viele Anregungen, die die Bürger im Saal auf Zetteln aufgeschrieben hatten, aufgegriffen wurden. Bukowski sagte hinterher, er habe auf diese Weise etwa auch ganz Neues erfahren. Zum Beispiel, dass in Haar vor etwa zehn Jahren mal ein Minigolfplatz geplant war. "Das war mir noch nicht bekannt", sagte er. Das seien solche Themen aus der Vergangenheit. Wichtig sei ihm gewesen, neue Gedanken einzubringen und zum Beispiel auch über digitale Mobilität zu sprechen. Die Corona-Krise habe vieles verändert, auch wie Mobilität verstanden werde. "Ich habe viel Neues erfahren."