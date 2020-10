Das Familienzentrum in Haar bietet neu einen Yogakurs für jüngere Klientel an. Das Yoga für Grundschulkinder findet erstmals am Dienstag, 13. Oktober, 16 Uhr im Familienzentrum der Nachbarschaftshilfe in der Salzgasse 2 statt. Mit Freude an der Bewegung wird auf spielerische Art Yoga geübt, in Form von Körperhaltungen, Atem- und Entspannungsübungen. Das kann einen gesunden Schlaf und einen einfacheren Umgang mit Stress unterstützen. Der Kurs findet fünf Mal statt und kostet 40 Euro. Eine Anmeldung per Formular ist notwendig.