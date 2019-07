7. Juli 2019, 21:22 Uhr Haar Wohnturm wieder Thema im Gemeinderat

Lange war von den Plänen für den Bau eines Wohnturms in der Münchner Straße 24 nichts mehr zu hören. Jetzt geht das Projekt in die nächste Runde. Der Gemeinderat befasst sich am Dienstag, 9. Juli, 19 Uhr, mit dem Entwurf für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der ein Hochhaus mit 14 Geschossen und im direkten Umfeld weitere Wohnbebauung mit insgesamt etwa 120 Einheiten vorsieht. Nachdem Bürgerproteste den ersten Anlauf gestoppt hatten, an der Ecke zum Jagdfeldring in die Höhe zu bauen, wurde der bestehende marode Bürobau auf dem Areal als Arbeiterwohnheim genutzt. Der Eigentümer ließ sich die Genehmigung dafür erst wieder verlängern.