Ein Bürgermeister kann auch nur das durchsetzen, wofür er eine Mehrheit im Gemeinderat hat. Und sei es ihm noch so wichtig. Diese Erfahrung hat Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) in Haar gemacht, als es darum ging, den Haushalt für das kommende Jahr festzuzurren. Bukowski machte sich in den Haushaltsberatungen für einen Ausbau der Wirtschaftsförderung im Rathaus stark und hätte dafür gerne auch noch Personal eingestellt. Doch er drang damit nicht durch. Aus seiner Enttäuschung macht er keinen Hehl. "Hier benötigen wir dringend personelle Verstärkung, um gerade jetzt zu beginnen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen", sagt er. Damit nimmt er Bezug auf den 2021 bevorstehenden Wegzug des Pharmaunternehmens MSD, das derzeit der größte Steuerzahler in der Gemeinde ist.

Die Wirtschaftsförderung dürfe nicht zum Politikum werden, sagt Bukowski. Er hoffe weiter auf ein Umdenken. An der Schlagkraft der Wirtschaftsförderung zu sparen sei ungefähr so sinnvoll, wie die Uhr anzuhalten, um Zeit zu sparen. Derzeit gibt es im Haarer Rathaus etwa eine halbe Stelle für die Wirtschaftsförderung. Der Job fällt auch in das Aufgabengebiet des Hauptamtsleiters und des Bürgermeisters.