Die in der Pandemie eingeführten Terminvereinbarungen im Rathaus haben sich bewährt, weil etwa Wartezeiten entfallen sind. Deswegen setzt die Gemeinde Haar auch in Zukunft darauf. Allerdings gibt es Fälle, in denen das nicht angebracht ist. Und so sind viele Leistungen des Einwohnermeldeamts wieder spontan in Anspruch zu nehmen. Dazu gehört die Abholung von Ausweisen, Pässen, Meldebescheinigungen, die Neusetzung der Pin für die Online-Ausweisfunktion sowie das Beantragen von Führungszeugnissen. Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und Abmeldungen von Wohnsitzen sind ebenfalls möglich. Ansonsten wird gebeten, weiter Termine auszumachen.