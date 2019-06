20. Juni 2019, 21:48 Uhr Haar Wie der Darm das Hirn auf Touren bringt

Eine gesunde Ernährung spielt nicht nur eine wichtige Rolle beim Schutz vor geistigem Abbau, sondern kann auch die geistige Leistungsfähigkeit erhöhen, so die Ernährungsberaterin Dagmar Richter. Am kommenden Mittwoch, 26. Juni, wird sie von 17 Uhr an in einem Vortrag erläutern, was das Gehirn auf Touren bringt und welche Rolle der Darm dabei spielt. Generell kann die richtige Ernährung und Lebensweise die Lebensqualität positiv beeinflussen. Der Vortrag findet im Gebäude der Nachbarschaftshilfe Haar statt. Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende ist aber willkommen. Die Nachbarschaftshilfe nimmt von sofort an Anmeldungen in der Geschäftsstelle entgegen unter der Telefonnummer 089/ 14 33 64 90 oder per E-Mail unter info@nbh-haar.de.