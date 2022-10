Im kommenden Jahr steht in Haar die 950-Jahrfeier an, zu diesem Anlass soll es ein eigenes Lied für die Gemeinde geben. Alle Haarer sind daher aufgerufen zu komponieren und zu texten. Herauskommen soll dabei ein Lied mit "Haarer Gfui", wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt. Mitmachen darf jeder, der Lust und musikalisches Talent mitbringt. Aufgerufen sind insbesondere Haarer Bands, Chöre und die Musikschule. Auch ein Zusammenschluss mehrerer Musiker ist möglich. Der Stil des Liedes ist frei wählbar, sollte - so der Wunsch aus dem Rathaus - allerdings eingängig und hymnenartig sein, ohne dabei pathetisch zu wirken. Im Text sollte es natürlich um die Gemeinde Haar gehen. Eine Jury von Musik-Profis wird den Sieger-Song küren, der dann im Tonstudio aufgenommen wird. "Wir sind sehr gespannt, wie kreativ und musikalisch Haar sein kann", sagt Bürgermeister Andreas Bukowksi (CSU). Das Lied kann im mp3-Format eingereicht werden und muss nicht fertig produziert sein. Einsendeschluss ist am 31. Dezember 2022. Rückfragen werden unter kulturamt@gmeinde-haar.de beantwortet.