Von Bernhard Lohr, Haar

Die Haarer Grünen lassen nicht locker. Trotz entmutigender Versuche der Verwaltung im Rathaus, auf ihren Antrag hin den Einsatz so genannter Balkonsolaranlagen in der zu propagieren, halten sie an ihrem Vorhaben fest, auch Mieter zu Akteuren in der Energiewende zu machen. Die Grünen-Fraktion kündigte einen erneuten, abgewandelten Antrag an, der konkret darauf abzielen soll, dass das Rathaus in seinem Wirkungsbereich tätig wird und auf Mieter in den kommunalen Wohnungen zugeht. Dort soll dann für die Montage der kleinen Solaranlagen geworben werden, zum Wohl der Umwelt und der Geldbeutel der einzelnen.

Ton van Lier von den Grünen hat selbst bereits so eine kleine Fotovoltaikanlage installiert. Er sei technisch nicht sonderlich beschlagen, sagte van Lier unlängst im Gemeinderat, aber er habe das in zwei Stunden hingekriegt. Das sei kein Hexenwerk und bereite Freude, wenn dann die Anlage laufe. Jeder könne einen Beitrag zur Energiewende leisten, ist van Liers Credo. Die Verwaltung hatte auf Antrag der Grünen den Auftrag gehabt, neun Punkte abzuklopfen und etwa die Rentabilität solcher Kleinsolaranlagen zu prüfen, die jeder an seinen Balkon schrauben kann, um vor allem für den eigenen Gebrauch Strom zu produzieren. Es galt, Installationskosten zu eruieren und Versicherungsfragen zu klären. Große Hindernisse ergaben sich nicht. Tobias Sassmann von der Energieagentur Ebersberg-München erklärte, dass man bis zu 1000 Euro investieren müsse und eine Amortisation in bis zu 13 Jahren zu erwarten sei. Ein Problem beim Selbstverbrauch sei, dass die Hauptlast in Haushalten nicht tagsüber anfalle. Ratsam seien die kleinen Module indes schon.

Rainer Mendel von den Gemeindewerken Haar äußerte sich aber skeptisch. Es gebe "viel Wildwuchs" und es seien "viele Bastler unterwegs", die solche Module an ihren Balkon hängen. Generell ernüchternd ist aber das Desinteresse, das Lukas Röder, Klimaschutzmanager der Gemeinde, bei Vermietern registrierte, als es darum ging, diese für einen Schulterschluss mit dem Rathaus zu gewinnen, um Balkonsolaranlagen anzupreisen. "Die Rückmeldungen blieben praktisch gänzlich aus", sagte Röder. Doch das soll laut Grünen-Fraktion nicht das letzte Wort in der Angelegenheit gewesen sein. Ulrich Leiner rief dazu auf, im Haarer Gemeindeblatt für den Einsatz der Kleinanlagen zu werben, was Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) unterstützte. Weitere Aktivitäten sollen folgen.