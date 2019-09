Eine Messe für Ehrenamtliche wie hier in Ebersberg soll es demnächst auch in der Gemeinde Haar geben.

Gleich von mehreren Seiten werden derzeit die ehrenamtlich Aktiven in Haar hofiert. Die CSU setzt sich dafür ein, dass die Gemeinde kommendes Jahr im Herbst eine Vereinsmesse im Bürgersaal veranstaltet. Dort sollen sich die Vereine präsentieren und mit Bürgern in Kontakt kommen, die sich vielleicht engagieren wollen. Die CSU-Fraktion hat dazu einen Antrag in den Gemeinderat eingebracht. Doch unabhängig davon und offenbar ohne Wissen der CSU laufen im Rathaus gerade bereits erste Planungen für genau solch eine Messe. Thomas Reichel (CSU) zeigte sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats irritiert über diesen Zufall. Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) dagegen äußerte sich erfreut, in ihren Bemühungen von der CSU unterstützt zu werden.

Die CSU betreibt seit Monaten bereits mit Blick auf die Kommunalwahl im März 2020 intensive Basisarbeit. Sie richtet Workshops aus, zu denen sie Geschäftsleute einlädt oder auch Vertreter von Vereinen und Ehrenamtliche. Erst Mitte September saßen letztere mit der CSU beisammen und diskutierten, wie das Vereinsleben in der Gemeinde erhalten und gestärkt werden kann. Eine Idee, die dabei laut CSU geboren wurde, war die einer Vereinsmesse. Dabei ist das, wie Bürgermeisterin Müller nun im Gemeinderat sagte, gar nichts Neues mehr. Denn im Nachgang der erstmals abgehaltenen Seniorenmesse im vergangenen Jahr habe man, wie sie sagte, vereinbart, solch eine Messe wegen des großen Erfolgs im zweijährigen Wechsel mit einer Vereins- und Ehrenamtsmesse auszurichten. Darüber, dass von den bei der CSU versammelten Vereinsvertretern keiner etwas davon gewusst haben soll, zeigte sich Müller erstaunt.

Die CSU jedenfalls wünscht sich solch eine Veranstaltung, damit sich Vereine der Öffentlichkeit präsentieren und auch untereinander vernetzten können. Die vielen themenbezogenen Messen in und um München wie etwa die "Greensyle Muc" oder die Messe "Heldenmarkt" zeigten, dass gute gemachte Messen großes Potenzial hätten, auch jüngeres Publikum zu begeistern. Wenn solche Messen zielgerichtet beworben und von einer guten Öffentlichkeitsarbeit begleitet würden, lieferten sie einen großen Mehrwert. Nicht zuletzt könne die Gemeinde Haar damit dann ihre sozialen Medien bespielen, heißt es von der CSU.

Bürgermeisterin Müller konnte sich dazu eine kleine Spitze gegenüber der CSU, die gerne mal die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus kritisiert, nicht verkneifen. "Sie sehen, dass meine Abteilung Öffentlichkeitsarbeit noch mehr machen könnte", sagte Müller, "aber dann braucht sie mehr Personal."