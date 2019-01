31. Januar 2019, 22:06 Uhr Haar Weißwürste mit Klavierbegleitung

Weißwurstfrühstück und Familienkonzert: Am Sonntag, 3. Februar, ist den ganzen Tag etwas geboten im Kleinen Theater Haar. Das Weißwurstfrühstück beginnt um 10.30 Uhr. Dafür verwandelt sich das Theatercafé in eine bayerische Wirtschaft. Die Live-Musik liefert die Pianistin Katrin Ruch. Sie interpretiert Songs aus dem Bereich Pop und Soul. Wer mitfrühstücken möchte, kann sich anmelden unter cafe@kleinestheaterhaar.de oder unter der Telefonnummer 089/890 56 98 12 - inklusive der Angabe, wie viele Weißwürste gewünscht sind. Am Nachmittag findet dann das Familienkonzert mit Mini Musik aus München statt. Von 16 Uhr an erzählen die Musiker die Geschichte "Ferdinand, der Stier". Karten gibt es für Kinder ab drei Jahren (fünf Euro) und für Erwachsene (zehn Euro) an der Theaterkasse, im Internet bei reservix.de, oder telefonisch unter 089/890 56 98 11.