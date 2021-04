Klaus-Dieter Engel hat nach mehr als 40 Jahren an der Haarer Musikschule den Taktstock weitergereicht. Er hat sich einem Bericht der Gemeinde zufolge in den Ruhestand verabschiedet und die Leitung an den bisherigen Stellvertreter Clemens Wiedemann übergeben. Engel war im Oktober 1980 als 25-Jähriger in der neuen Musikschule gelandet. Unterstützt von der Gemeinde stellte er eine Schule auf die Beine, an der Dozenten und Schüler auf Augenhöhe agierten. Als er 1989 am Lehrstuhl für Musikpädagogik der Münchner Musikhochschule eine Professur erlangte, blieb er Haar treu. "Das war mein Kind, das lässt man nicht im Stich." Die Haarer Schule wurde Partnerinstitut der Hochschule. Engel sagt: "Ein Leben ohne Musik - das ist nix."