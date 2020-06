Der Sommerspielplan am Kleinen Theater Haar erfährt eine Änderung: Der für Donnerstag, 9. Juli, geplante Auftritt des Kabarettisten Helmut Schleich fällt aus, statt dessen wird Philipp Weber sein neues Programm "KI - Künstliche Idioten" dort präsentieren. "Helmut Schleich sieht sich aus persönlichen Gründen nicht in der Lage, an diesem Abend aufzutreten" teilt Theaterleiter Matthias Riedel-Rüppel mit. Ihm ist es aber gelungen, Philipp Weber für diesen Abend zu engagieren. Der nimmt sich in seinem Programm den Homo digitalis vor, blickt in die Zukunft und sieht sich als "kabarettistische Neuauflage des Orakels von Delphi". Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Weitere Infos gibt es auf www. kleinestheater.haar.de.