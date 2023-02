Kolumne von Bernhard Lohr

Ein Friedhof ist keine Partyzone. Aber hat nicht Wolfgang Ambros Mitte der Siebzigerjahre mit schwarzem Humor den Wiener "Zentralfriedhof" besungen, wo der Tod ein Fest gibt? Denn: "Wann's Nacht wird über Simmering, kommt Leben in die Toten." Wie könnte es auch anders sein, wo dort doch Falco und Udo Jürgens begraben liegen mit vielen anderen Größen, die sicher jede Party bereichern.

Dabei sei eines klargestellt: Es schickt sich nicht, so eine Feierei. Und erlaubt ist so etwas zum Beispiel in der Gemeinde Haar ohnehin nicht. Dort regelt eine neue Friedhofssatzung in 27 Paragrafen und noch viel mehr Spiegelstrichen, was alles verboten ist. So darf auf dem Gemeindefriedhof gefälligst weder geraucht noch gelärmt oder gespielt werden. Nächtliche Partys verbieten sich damit automatisch. Die Frage ist freilich, ob Tote sich daran halten. Und ob die Satzung für diese überhaupt gilt. Darüber steht in selbiger nichts.

In Deutschland und natürlich auch in Haar ist praktisch alles geregelt, mehr als bei den alpenländischen Nachbarn, die in mancher Hinsicht zur Anarchie neigen, was alleine schon ihre absonderliche Sprache zum Ausdruck bringt. Und so sind in Haar künftig welke Blumen ausdrücklich zu entfernen, Flaschen und Blechdosen nicht länger als Vasen geduldet und Kunstblumen - wer wollte dagegen sein? - verboten. Als unlängst im Gemeinderat über die Mängel der alten Satzung gesprochen wurde, beschlich Zuhörer das Gefühl, der Haarer Friedhof sei bisher ein ziemlich wilder Ort.

Ist er aber nicht. Das zeigen Reaktionen, nachdem bekannt wurde, dass fortan auch Fahrradfahren auf den Friedhofswegen verboten werden sollte. Das fand mancher übertrieben, zumal wenn er noch nie einem Radfahrer auf dem Waldfriedhof begegnet war. Sogleich kamen Fragen auf: Was ist mit Rollstühlen? Sind die auch verboten? Daraufhin hat die Gemeinde die Satzung noch einmal geändert: Fahrräder, Kinderwagen und Rollstühle sind danach ausdrücklich gestattet.

Laissez-faire droht trotzdem nicht. So dürfen Kinder unter zehn Jahren den Friedhof nicht ohne Begleitung Erwachsener betreten, was SPD-Gemeinderat Peter Schießl allerdings übertrieben findet. Doch wer wollte die Folgen verantworten, wenn Kindern nachts Skelette begegnen, die über den Gräber tanzen? In Haar ist man jetzt auf der sicheren Seite. Der Wildwuchs ist begraben unter Paragrafen.