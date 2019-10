Auch nach Semesterbeginn starten Kurse an der Volkshochschule Haar. Im Vortrag "Die sieben Sicherheiten, die Kinder für ihre Entwicklung brauchen", wird am Donnerstag, 7. November, 19.30 Uhr, an Hand von Beispielen gezeigt, wie Blockaden erkannt und aufgelöst werden können. Für Erwachsene startet am Montag, 4. November, 18 Uhr, ein Zehn-Finger-Schreib-Workshop. Wer unsicher in seinem Auftreten ist, ist im Kurs "Authentisch und selbstbewusst agieren" am Mittwoch, 6. November, 19 Uhr, richtig. Der Vortrag "Die Himmelsscheibe von Nebra und das Sonnenobservatorium von Goseck" findet am Dienstag, 5. November, 19.30 Uhr, statt. Anmeldungen nimmt die VHS unter 089/460 02-800 entgegen, auch über www.vhs-haar.de.