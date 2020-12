Den "Feierabend im Netz" gestaltet am Mittwoch, 16. Dezember, im Kleinen Theater Haar das Akustik-Duo Bootleg Twins. Was bedeutet der Name? Bootlegging, das verbotene Herstellen und Schmuggeln von Schnaps, wie in den USA der 1920er Jahre, betreiben die beiden Münchner Musiker Mario Spelthan (Gitarre, Gesang) und Wolfgang Iden (Mundharmonika, Gesang) natürlich nicht. Stattdessen bringen sie ihre Musik unters Volk. Spelthan zeichnet für überraschende Arrangements auch weniger bekannter Titel verantwortlich. Die Twins spielen Blues und Swing der 20er und 30er, Urban Chicago Blues'n Boogie, Rolling-Stones- und Folk-Songs und Balladen. Das Konzert, das per Livestream verfolgt werden kann, beginnt um 19 Uhr (www.kleinestheaterhaar.de). Der Zugang ist frei, um Spenden auf der Facebook-Seite des Theaters wird gebeten.