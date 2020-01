Im Juli dieses Jahres absolvieren die ersten Schüler der Fachoberschule Haar (FOS) ihr Fachabitur. Im Jahr darauf erwirbt der erste Jahrgang die allgemeine Hochschulreife. Damit ist die noch junge Schule vollständig ausgebaut, auch wenn sie sich räumlich nach wie vor in einem Übergangsquartier befindet. Aber auch dort stehen sämtliche Fachräume, die für den Schulbetrieb benötigt werden, zur Verfügung. Zuletzt wurde die Elektrowerkstatt für die fachpraktische Ausbildung der elften Klassen im Technikzweig in Betrieb genommen. Die FOS Haar bietet die Ausbildungsrichtungen Gesundheit, Sozialwesen, Technik sowie Wirtschaft und Verwaltung an. Durch eine nochmalige Erweiterung können ab sofort dauerhaft zehn elfte Klassen als Eingangsklassen sowie eine Vorklasse angeboten werden. Wer sich für eine Ausbildung interessiert, kann zum Infoabend am Donnerstag, 9. Januar, Hans-Pinsel-Straße 10a, kommen. Aufgrund des erwarteten großen Interesses wird es um 16 Uhr, 18 Uhr und um 19 Uhr einen einführenden Vortrag geben.