Nachdem er in Haar betrunken Naziparolen gegrölt hat, ist ein 33-Jähriger in eine Klinik eingewiesen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, rief der Mann aus dem Landkreis München, der bereits früher wegen ähnlicher Auftritte aufgefallen war, am 21. Dezember in einem Supermarkt am Jagdfeld unter anderem "Sieg Heil!" und beleidigte Passanten. Der 33-Jährige wurde wegen Volksverhetzung, Beleidigung sowie wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt. Weil sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, wurde er nach Rücksprache mit dem Landratsamt in einer Klinik untergebracht.