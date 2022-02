Kolumne von Iris Hilberth, Haar

Wer in diesen Tagen das neue Programmheft der Volkshochschule in seinem Briefkasten vorgefunden hat, wird sich womöglich zwei Dinge gefragt haben: Wie hat das Ding da überhaupt reingepasst und warum ist es eigentlich so dick? Ja, es gibt heutzutage eigentlich nichts, was man bei der VHS nicht buchen kann. Keine Sprache ist zu exotisch, kein Kochrezept zu abgefahren, kein Sport zu seltsam und auch kein Weg zu weit. So kann man sich beim Durchblättern entscheiden zwischen der Multimedia-Show "Wodka, Weite, Abenteuer: Unterwegs mit der Transsib", dem Vortrag "Der amerikanische Traum und das organisierte Verbrechen" oder der virtuellen Reise zu "Kischblüte und japanischer Gartenarchitektur". Den Japanisch-Kurs gibt es zumindest in Unterhaching gleich dazu. Oder doch lieber Isländisch lernen in Taufkirchen?

Der VHS in Sauerlach ist das alles noch zu irdisch, hier denkt man bei Bildung weit über den Horizont hinaus und widmet sich dem Thema "Galaxien und schwarze Löcher". Auch in Haar kann man über das Angebot aus Unterhaching, nach Kassel zu reisen, oder mit der VHS Oberhaching das Saarland zu besuchen, sicher nur milde lächeln. Denn in Haar verfolgt man ganz andere Ziele. Hier gab es unlängst die Ankündigung: "Neues vom Mars".

Es sollten bei der Veranstaltung diese Woche alle Fragen beantwortet werden zu Materie, Klima, Wasser, Leben und Perspektiven für die Menschen. "Wann wird der erste Mensch auf dem Mars landen? Und wird es ein One-Way-Ticket sein?", hieß es in der Ankündigung, was nicht nur die Marsianer unter uns neugierig werden ließ. In Zeiten von Reisebeschränkungen auf der Corona-geplagten Erde bietet so ein Ausflug ins All natürlich eine echte Alternative für den bevorstehenden Jahresurlaub. Zu klären wäre natürlich auch, ob es Frühbucherrabatt gibt, wie viele MVV-Zonen man queren muss und ob die Streifenkarte gilt.

Doch die Einladung zu dieser extraterrestrischen Reise war keine halbe Stunde raus, da wurde sie von der VHS Haar auch schon wieder storniert. Also doch nichts Neues vom Mars. Sehr schade. Wäre auch zu schön gewesen, spannender als Kassel und das Saarland allemal. Und weil ja das Saarland so gerne als Größenvergleichsmaßstab hergenommen wird: Wieviel mal größer ist nochmal der Mars? Lernt man sicher auch bei der VHS.