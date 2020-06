Dass in den vergangenen Monaten kein Konzert im klassischen Sinne mit Livepublikum statt finden konnte, ist dem Wirken der Pandemie und den damit verbundenen Abwehrmaßnahmen geschuldet. Wenn am Sonntag, 5. Juli, das Konzert des Ensembles Haar ausfallen sollte, dann wäre daran aber wohl ausnahmsweise nicht Corona schuld, sondern: verdammt schlechtes Wetter.

Nun, so wie es aussieht, zeigt sich der Sommer aber allmählich wieder in erhoffter Formstärke, und daher stehen die Chancen gut, dass das Haarer Publikum an besagtem Tag im Ortszentrum der Gemeinde einem lang vermissten Klangerlebnis unter freiem Himmel beiwohnen kann - das Orchester unter Leitung von Winfried Grabe wird nicht, wie gewohnt, im Bürgerhaus sein Programm präsentieren, sondern auf dem Vorplatz, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Zur Aufführung kommen bei dieser Open-Air-Veranstaltung unter anderem die "Variationen über ein russisches Volkslied" von Alexander Glasunow und anderen Mitgliedern der Sankt Petersburger Komponistenschule, die schon auf dem Programm des abgesagten Frühjahrskonzerts standen, sowie eine Polka aus "Les Vendredis", den Freitagskonzerten, die der Sankt Petersburger Komponistenkreis zu veranstalten pflegte. "Wir sind super stolz, dass wir alle bürokratischen Hindernisse überwinden konnten, die so eine Aktion im Moment ja erschweren, auch dank der Mithilfe der Gemeinde Haar" freut sich Georg Freitag, Pressereferent des Ensembles Haar.

Im Zentrum des Konzerts stehen Antonio Vivaldis "Die vier Jahreszeiten", wohl die bekannteste und beliebteste Reihe von Violinkonzerten des venezianischen Barockmeisters. Jeder Jahreszeit liegt ein programmatisches Gedicht zugrunde, das die Natur und typische jahreszeitliche Ereignisse beschreibt, etwa das Aufblühen der Natur im Frühjahr, Sommergewitter, Ernte im Herbst, Eiseskälte im Winter. Diese Stimmungen und Emotionen hat Vivaldi, wegen seiner feuerroten Haare "Il Prete Rosso" (der rote Priester) genannt, genial in Musik umgesetzt, sodass Protagonisten und Publikum die abwechslungsreiche Gefühlswelt eines ganzen Jahres miterleben können. "Musizierlust und Lebensfreude charakterisieren dieses Werk in ganz besonderem Maße", findet Georg Freitag.

Musizierlust - die treibt natürlich auch die Mitglieder des Ensembles Haar um, das aus versierten Laien besteht und vor allem bei Aufführungen durch den ein oder anderen Profi verstärkt wird. Die Proben fanden in den vergangenen Wochen und Monaten naturgemäß unter besonderen Bedingungen statt - vornehmlich getrennt und in den eigenen vier Wänden. Auf der Homepage des Ensembles (www.ensemblehaar.de) kann der Besucher ein Video anklicken und erfahren, wie das Thema aus Glasunovs Variationen über ein russisches Volkslied klingt, wenn jedes Orchestermitglied zu Hause musiziert und man Bild und Ton überlagert.

Im Zeichen von Coronaauflagen wird natürlich auch das Konzert am 5. Juli über die Bühne gehen. Die Orchestermitglieder werden an Einzelpulten im Abstand von 1,5 bis zwei Meter spielen, es gibt keine Pause, kein Catering und auch keine Abendkasse. Sologeiger ist Winfried Grabe, der Leiter des Ensembles hat früher unter anderem bei so renommierten Orchestern wie dem BR-Symphonie-Orchester gespielt.

Karten können nur über das Internet unter www.ensemblehaar.de bestellt werden. Trotz der ganzen Einschränkungen können es Freitag und seine Kollegen kaum erwarten: "Wir freuen uns alle sehr auf dieses Konzert nach der langen aufgezwungenen Spielpause und wünschen unserem Publikum eine beglückende Stunde mit live gespielter klassischer Musik von höchster Qualität." Und sollte das Konzert am 5. Juli tatsächlich wegen schlechten Wetters ausfallen, wird es eben um eine Woche auf den 12. Juli verschoben. Karten behalten dann ihre Gültigkeit. Die Organisatoren bitten, sich auf der Homepage des Ensembles zu informieren.