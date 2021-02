Von Magdalena Scheck, Haar

Mit großer Zuversicht stellt die Volkshochschule Haar trotz der Pandemie ihr neues Kursprogramm für das kommende Sommersemester zum Thema "Lebenswelten" vor, welches am 1. März vorerst online startet. Durch die Umstellung auf Online-Angebote sowie ein Hygienekonzept sei bisher noch niemand in der VHS mit dem Coronavirus infiziert worden, so Leiterin Lourdes María Ros de Andrés.

Zusätzlich zu den gängigen Kursen bietet die VHS im beginnenden Sommersemester Kurse an, die sich mit der Vielfalt in der Gesellschaft befassen. Es gibt Angebote für jedes Alter, Kurse, die speziell für Frauen gedacht sind oder für die ganze Familie wie Familienyoga, Zeichenkurse für Jugendliche oder das Angebot "Schlagfertigkeit für Frauen to go", in dem gelehrt wird, wie Frauen sich gegen Mobbing wehren sollten. Des Weiteren werden mehr Integrationskurse angeboten, verschiedene Sprachen unterrichtet und auch der bairische Dialekt kommt nicht zu kurz: ein "Boarisch-Yoga-Kurs", in dem auf Bairisch instruiert wird, soll für unterhaltsame Entspannung sorgen.

Ein weiterer Fokus liegt auf dem Thema "1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland", welches in mehreren Vorträgen betrachtet wird. Es gibt Online-Reiseberichte, durch die man die Vielfalt der geografischen Lebenswelten entdecken kann, ohne selbst verreisen zu müssen, spannende Vorträge von Wissenschaftlern oder Journalisten (auch in Zusammenarbeit mit der SZ) zu verschiedenen Themen im Online-Portal VHS-Wissen live. Generell hat sich die VHS Haar an die aktuelle Situation angepasst: Die Dozenten und Dozentinnen haben neue Unterrichtsformen entwickelt und bieten ihre Kurse auch komplett online oder in Hybrid-Form an. Das bedeutet: Die Kurse werden sowohl in Präsenzform abgehalten als auch online übertragen, wodurch es den Teilnehmern selbst überlassen bleibt, wie sie am Unterricht teilnehmen möchten. Bei geplanten Präsenzkursen kann es aufgrund der Pandemie-Regeln auch zu Terminausfällen kommen, berechnet werden dem Teilnehmer jedoch nur Kurse, die stattgefunden haben.

Das Interesse am neuen Kursprogramm ist nach Darstellung der Volkshochschule Haar groß: Bereits mehr als 2600 Anmeldung für die geplanten 731 Kurse konnten laut Lourdes María Ros de Andrés registriert werden.