Die Volkshochschule Haar bietet am Mittwoch, 9. November, bei einer Podiumsdiskussion Gelegenheit, sich dem Begriff der Freiheit zu nähern. Der Vorsitzende des Vereins "Gemeinschaft für achtsames Leben Bayern", Thomas Barth, trifft auf Politiker, die unterschiedliche Blickwinkel einbringen. So ist der Grünen-Bundestagsabgeordnete und Anwalt Jerzy Montag mit von der Partie, der auch ehrenamtlicher Richter am Bayerischen Verfassungsgerichtshof ist, außerdem Korbinian Rüger, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Praktische Philosophie und Ethik der LMU und stellvertretender Vorsitzender der Kreis-SPD, sowie FDP-Gemeinderat Peter Siemsen. Die Veranstaltung findet in der Münchener Straße 3 statt und beginnt um 19 Uhr. Der Link zur Online-Teilnahme wird zugesendet. Anmeldung unter Telefon 089/460 02-800 oder www.vhs-haar.de.