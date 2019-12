Die Büros der Volkshochschule Haar an der Münchener Straße 3 und im Gesundheitszentrum sind von Montag, 23. Dezember, bis einschließlich zum 6. Januar geschlossen. Von Dienstag, 7. Januar, an ist die VHS wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet - diese sind von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr, dienstags von 14 bis 17 Uhr sowie am Montag und Donnerstag zwischen 14 und 19.30 Uhr.