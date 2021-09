Seit dieser Woche sind in Haar wieder die beiden Hallenbäder geöffnet. Verstärkt finden dort jetzt auch Schwimmkurse statt, die die Volkshochschule, die DLRG, der TSV Haar sowie in Verbindung mit dem Sport-nach-1-Programm der Schulen stattfinden. Deshalb ist das Hallenbad an der Konradschule voraussichtlich bis 6.Februar mittwochs und sonntags schon ab 12 Uhr für die Öffentlichkeit geschlossen, damit dort VHS-Kurse möglich sind.