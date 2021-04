Der Fahrgastverband Pro Bahn spricht sich für eine Verlängerung der Trambahn 21 von Berg am Laim über Trudering bis in die Gemeinde Haar aus und begrüßt die Entscheidung des Mobilitätsausschusses des Münchner Kreistags, zudem eine Weiterführung der Trasse bis nach Grasbrunn und Vaterstetten zu prüfen. "In dieser Strecke steckt viel Potenzial zur Verbesserung der Situation für die Bürger, auch wenn dies bei der aktuellen Untersuchung bislang nur in Ansätzen genutzt wird", sagt Andreas Barth, Münchner Sprecher des bundesweiten Fahrgastverbandes.

Damit bezieht sich Barth auf eine Machbarkeitsstudie des Verkehrsplanungsbüros Intraplan, die vom Landkreis München in Auftrag gegeben worden war und unlängst im Kreistag vorgestellt wurde. Allerdings gibt die Studie derzeit nur bedingt Anlass zur Hoffnung, da die ermittelten Fahrgastzahlen keine Förderfähigkeit des Projektes ergeben haben. Dennoch sprachen sich die Kreispolitiker dafür aus, die Planungen zu optimieren und Haltestellen zu entzerren, um die Dauer der Fahrten zu verringern; außerdem eine Anbindung des S-Bahnhofs in der Gemeinde Haar zu untersuchen sowie eine Verlängerung bis in den Grasbrunner Ortsteil Neukeferloh und das dortige Gewerbegebiet einschließlich der Gemeinde Vaterstetten im Landkreis Ebersberg mit aufzunehmen.

Pro Bahn verweist zusätzlich auf die "Rahmenplanung Wasserburger Landstraße", die von der Landeshauptstadt gestartet worden ist, und zum Ziel hat, die Attraktivität der Trasse in Trudering zu steigern. Zudem soll im heutigen Gewerbegebiet Rappenweg an der Grenze zum Haarer Ortsteil Gronsdorf ein Neubaugebiet mit Wohnraum für etwa 8000 Menschen entstehen; auch dies biete Potenzial für eine Straßenbahn, werde aber in der Studie des Landkreises nicht abgebildet, so Pro Bahn. Der Verband spricht sich auch für eine Anbindung der S-Bahn an die Tram aus, diese würde eine "bessere Auslastung" in beide Richtungen mit sich bringen und sei eine Verbesserung für die S-Bahn.