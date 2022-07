Endlich werden in diesem Sommer wie im Jahr 2018 beim Abenteuerspielplatz in der Gemeinde Haar wieder Hütten gebaut.

Von Anna-Maria Salmen, Haar/Unterhaching

Auf einer Burg Ritter und Prinzessin spielen, Bühnenluft schnuppern beim Musical-Workshop, als Naturforscher einen Wald erkunden, einen eigenen Film produzieren - wozu in den Sommerferien in die Ferne reisen, wenn in der Region so viel für Kinder geboten ist? Das denken sich offenbar auch viele Familien im Landkreis München: Der Ansturm auf die Ferienprogramme, die zwei Jahre aufgrund der Corona-Pandemie lange nicht oder nur mit vielen Einschränkungen stattfinden konnten, ist heuer enorm, wie einige Veranstalter berichten.

Der Kreisjugendring München-Land (KJR) hält nicht nur ein breites Angebot an Tagesaktivitäten im Bildungszentrum Burg Schwaneck in der Gemeinde Pullach bereit. Auch mehrtägige Fahrten innerhalb Deutschlands und sogar nach Frankreich zählen zum Programm, erzählt Doris Knoll, stellvertretende Bereichsleiterin für überregionale Bildung. Viele der Aktivitäten seien bereits "rappelvoll", es gebe lange Wartelisten. "Die Kinder sehnen sich danach", das merkt Knoll deutlich.

Viele wollen im Sommer zuhause bleiben

Das Kennenlernen Gleichaltriger, das in Pandemie-Zeiten so eingeschränkt war, sei in der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen wichtig - insbesondere außerhalb fester Verbünde wie den Schulklassen. so Knoll. "Wenn man lange Zeit über in der gleichen Gruppe ist, kommt es oft zu Rollenzuschreibungen. So etwas kann in den Ferienprogrammen aufgebrochen werden, man kann einfach mal etwas Neues ausprobieren", erläutert Knoll. Dadurch könnten wertvolle "Soft Skills" vermittelt werden, etwa die Hilfsbereitschaft oder auch die soziale Kommunikation.

Etwas unternehmen, mit Freunden spielen, neue Bekanntschaften schließen - auch in Unterhaching ist die Sehnsucht danach groß, berichtet Anna Matthies, Leiterin der Abteilung Kinder und Jugend im Rathaus. Die Bandbreite des Angebots reicht in der Gemeinde unter anderem von einer Fußballschule über Tanz- und Bewegungscamps bis hin zum Naturerlebnislager auf dem Infineon-Campus. Besonders gut angenommen werden Matthies zufolge die mehrtägigen Aktionen für Kinder, doch auch manche Tagesaktivität sei bereits jetzt schon ausgebucht. Die Abteilungsleiterin beobachtet eigenen Worten zufolge eine Tendenz, diesen Sommer zuhause zu verbringen und nicht zu verreisen: "Viele wissen noch nicht, ob sie in den Urlaub fahren oder verreisen nur in Deutschland. Deswegen versuchen die Eltern, ihren Kindern hier etwas Schönes zu bieten."

Dass sich Familien bewusst die erste Ferienwoche freihalten, hat Teamleiterin Tanja Probst vom Jugendtreff Dino in der Gemeinde Haar eigener Aussage nach bereits öfter gehört. Denn in dieser Zeitspanne findet das von den drei Haarer Jugendzentren Dino, Route 66 und Boni organisierte Hüttenbauen statt - mittlerweile ist es im Ort zur Tradition geworden, wie Probst sagt. In den vergangenen zwei Jahren musste der Abenteuerspielplatz pandemiebedingt abgesagt werden, umso größer ist der Teamleiterin zufolge heuer die Vorfreude: "Viele scharren schon mit den Hufen."

Aufgeteilt in Gruppen bauen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren kommende Woche am Wieselweg Hütten aus Holz nach ihren eigenen Vorstellungen. Im fertigen Dorf gibt es anschließend ein Kreativprogramm, das sich heuer rund um das Thema Musik dreht. "Haarmonie" lautet das Motto des Abenteuerspielplatzes, das nach Aussage Probsts durchaus auf mehreren Ebenen verstanden werden soll - nicht nur musikalisch, sondern auch zwischenmenschlich: "In Kriegszeiten möchten wir harmonisch sein. Und Musik ist eine Sprache, die alle verbindet."

Nicht nur die Kinder freuen sich auf die Ferienprogramme, auch die Organisatoren können den Start kaum erwarten, das merkt man ihnen im Gespräch an. "Es ist wieder fast wie früher", sagt Matthies. "Auch den Veranstaltern macht es immer wieder Spaß, den Kindern etwas bieten zu können." Gleiches berichtet auch Knoll vom KJR: Insbesondere, dass man heuer nach der langen Zwangspause auch wieder eine Auslandsfahrt nach Frankreich machen könne, sei ein Erfolg. Die Reaktionen der Kinder auf die Ferienaktionen zu sehen, ist für Knoll eigener Aussage nach immer wieder eine Belohnung für die durchaus aufwendige Planung der Ferienprogramme: "Ihre Freude äußert sich in Dankbarkeit. Das hat sich auch in der Zeit der Einschränkungen schon gezeigt." Die Kinder seien froh über jede Freiheit, die sie wieder bekommen.