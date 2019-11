Dass am Eglfinger Weg nahe dem Lindenplatz im Sommer eine schöne große Winterlinde ihr grünes Dach ausbreitet, darauf würden wohl die meisten noch schnell kommen. Auch eine Eiche oder Buche erkennt man noch an ihren Blättern. Doch weil es in Haar auch viele andere Bäume und Büsche gibt, die kaum jemand benennen kann und die deshalb vielleicht auch nicht so wertgeschätzt werden, hat das Rathaus einen Gehölzlehrpfad eingerichtet. Wer Lust auf einen ausgedehnten Spaziergang hat, kann sich auf den 17 Kilometer langen Weg machen, auf dem jeder an 22 beispielhaft aufgeführten Bäumen und Büschen viel über die heimische Botanik lernen kann. Der Weg führt quer durch das Gemeindegebiet. Am Ende weiß man dann auch, dass vor dem Rathaus eine Vogelkirsche steht, und am Rand der Grünfläche am Wieselweg eine Zitterpappel.

Die Gemeinde hat den Gehölzpfad eingerichtet, um die grüne Vielfalt vor Augen zu führen und sie kam damit auch einer Anregung nach, die ihr bei der Verleihung des Labels "Stadt-Grün naturnah" in Gold mitgegeben wurde. Das Rathaus leiste viel für die Artenvielfalt, wurde dabei konstatiert und zugleich bemängelt, dass man mehr darüber reden müsse. Die Bürger müssten mitgenommen werden bei den Bemühungen um eine grüne Kommune. "Die Artenkenntnis lässt leider immer mehr nach", sagt Haars Umweltreferent Andreas Nemetz. Nur was man kenne, könne man schützen.

Zusätzlich zu dem Flyer mit Karte, den man im Rathaus erhält, kann sich jeder an zwei Übersichtstafeln über den Gehölzpfad informieren. Zu finden sind sie in Eglfing nahe der Richard-Reitzner-Allee am Eingang in die Grünfläche sowie am VHS-Ökogarten an der Ferdinand-Kobell-Wiese.