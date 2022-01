20-Jähriger ertrinkt in Bach

Unter ungeklärten Umständen ist am Sonntagabend ein junger Mann aus Haar in Grafing-Bahnhof ums Leben gekommen. Gegen 17.55 Uhr wurde die Schnelleinsatzgruppe der Wasserwacht Ebersberg alarmiert, nachdem der 20-Jährige in einen Bach gestürzt war. Die Wasserretter konnten ihn durch Einsatz einer Drehleiter der Feuerwehr bergen. Jedoch kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Angehörige hatten den Mann laut Polizei einige Stunden vorher als vermisst gemeldet. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den genauen Todesumständen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bisher nicht.