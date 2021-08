Der Gasthof zur Post und das Bürgerhaus in Haar können nun doch etwas aufwendiger saniert werden. Die Gemeinde hat eine Geldquelle ausgemacht, von der man zunächst nichts ahnte, und erhält nach Aussage von Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) insgesamt 784 000 Euro. Es handle sich um Mittel aus dem Sonderfonds "Innenstädte beleben", sagte Bukowski im Gemeinderat. Die Summe werde hälftig aufgeteilt. Die Gemeinde plant ja von Herbst an bis ins kommende Jahr hinein, die beiden zusammenhängenden Gebäude zu sanieren, der Gasthof wird geschlossen. Außerdem hat das Rathaus einen Auftrag an ein Büro vergeben, um im Zuge eines Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Isek) das gesamte Zentrum konzeptionell neu zu fassen. Ausgelöst wurde das durch das Mobilitätskonzept, das für die Leibstraße in Pläne mündete, einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich zu schaffen. Weil dies aber auf Widerstände der Geschäftsleute stieß, die befürchteten, Parkplätze zu verlieren, wurde noch einmal geplant. Dank der zusätzlich zur Verfügung stehenden 784 000 Euro könne die Fassade von Gasthof und Bürgerhaus erneuert werden, sagte Bukowski. Der Freistaat hat den Sondertopf aufgelegt, um Kommunen mit 100 Millionen Euro aus Mitteln der Städtebauförderung zu helfen.