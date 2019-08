Das Bedürfnis nach Beschäftigung besteht auch im Alter und vor allem bei einer Demenzerkrankung. Neues Lernen ist für Demenzkranke kaum noch möglich, Bekanntes kann jedoch geübt und erhalten werden. Daher ist die Aktivierung und Beschäftigung von Personen mit Demenz so wichtig. Am Freitag, 20. September, 17 Uhr, stellt die Fachbereichsleiterin für Senioren und hilfsbedürftige Menschen der Nachbarschaftshilfe Haar, Hildegard Klein, unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten für Demenzkranke vor und gibt Tipps für Spiele und Übungen im Alltag. Der Vortrag findet im Gebäude der Nachbarschaftshilfe an der Kirchenstraße 3 statt. Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende aber sehr willkommen. Anmeldungen unter Telefon 089/143 36 49-0 oder per E-Mail an info@nbh-haar.de. Die Nachbarschaftshilfe bieten für die Zeit der Veranstaltung eine Betreuung für demenzkranke Angehörige an. Der Vortrag ist Teil der bayerischen Demenzwoche.