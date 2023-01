Immer wieder stehen in der Haarer Polizeiinspektion aufgelöste Senioren, die telefonisch eine vermeintliche Schocknachricht erhalten haben oder sogar bereits eine größere Geldsumme an eine wildfremde Person übergeben haben. Trickbetrüger gelangen auch im Landkreis München oft an ihr Ziel. Damit das künftig nicht mehr passiert, hat die Polizei gerade für die ältere Generation ein Präventionstheaterstück im Programm. Und das kommt am Freitag, 6. Januar, laut einer Mitteilung aus dem Rathaus nach Haar ins Kleine Theater. Beginn ist um 14 Uhr.

Das Telefon klingelt, ein aufgelöstes Mädchen weint in den Hörer, beschwört den angeblichen Opa, ihr Geld zu geben, weil sie in großen Schwierigkeiten stecke. Oder der attraktive Mann auf dem Datingportal für die reifere Generation hat nach vielen Komplimenten und Liebesgeturtel plötzlich akute Geldnöte. Oft klingen die Maschen durchschaubar und die Opfer schämen sich im Nachgang auch noch neben ihrem finanziellen Verlust dafür, auf solche Tricks reingefallen zu sein.

Doch die Kriminellen versetzen ihre Opfer in emotionale Ausnahmezustände. Dann stehen Tür und Tor offen für Schockanrufe, Love Scamming, für falsche Polizeibeamte, Handwerker oder den Enkeltrick. Dass der Kopf nicht sämtliche Vernunft ausblendet, kann trainiert werden. Das macht das Theaterstück "Grüß Gott, schön, dass Sie da sind!" des Replay-Theaters, das vom Verein Münchner Sicherheitsforum und dem Polizeipräsidium München engagiert ist. Das Theater hat zum wiederholten Mal den "European Crime Prävention Award" der EU verliehen bekommen.

Die Theaterpädagogen stellen die Methoden von Trickbetrügern dar. Freiwillige werden in das Spiel integriert und können am eigenen Leib erfahren, wie hinterhältig die Kriminellen vorgehen. Im Anschluss haben die Zuschauer bei Kaffee und Kuchen die Möglichkeit, sich bei der Polizei über Präventionsmöglichkeiten zu informieren. Das Sicherheitsforum finanziert die Veranstaltung. Wer kostenlos teilnehmen möchte, meldet sich beim Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/29 10 36 99 an.