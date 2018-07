25. Juli 2018, 14:57 Uhr Haar Trickbetrüger blitzen ab

Rentnerinnen durchschauen falsche Wasserwerk-Mitarbeiter.

Die Polizei warnt Senioren vor Trickbetrügern. (Foto: dpa)

Mit der gleichen Masche haben zwei Trickbetrüger in Haar vergeblich versucht, Rentnerinnen um ihr Geld zu bringen: Sie gaben sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und versprachen den älteren Frauen eine Rückzahlung, wenn sie dafür im Gegenzug eine Anzahlung leisten.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, ereigneten sich beide Fälle bereits am Donnerstag vor einer Woche am Jagdfeldring. Im ersten Fall klingelte der Täter gegen 16.15 Uhr an der Wohnungstür einer 79-Jährigen und gab an, dass er den Wasserzähler ablesen müsse. Er ließ die Frau das Wasser im Bad aufdrehen und machte ihr das unseriöse Angebot, auf das die Frau aber nicht einging. Daraufhin zog der Mann ohne Beute wieder ab.

Im zweiten Fall sprach ein Unbekannter gegen 17 Uhr eine 88-Jährige im Treppenhaus an und half ihr beim Aufsperren der Wohnungstür. Auch er forderte die Seniorin auf, das Wasser im Bad aufzudrehen. Als er ihr das Angebot mit der Anzahlung machte, wurde die Frau misstrauisch und teilte dies dem Mann auch mit. Darauf verließ auch dieser zügig ohne Beute die Wohnung.

Das Polizeipräsidium München (Telefon: 089/2910-0) sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können. Der eine war etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,68 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine blaue Latzhose. Der andere war etwa 35 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatte kurze, schwarze Haare und einen gepflegten Vollbart und trug eine graue Latzhose.

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure oder Stromableser in die Wohnung zu lassen, wenn dies nicht angekündigt worden ist. Auch bei angeblichen Schadensfällen sollte man sich bei der Hausverwaltung oder dem Hausmeister rückversichern.