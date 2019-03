27. März 2019, 21:51 Uhr Haar Treppe am Bahnhof gesperrt

Die Bauarbeiten am Südzugang des S-Bahnhofs Haar gehen in ihre Endphase. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, muss deshalb von 1. April an für vier Wochen der Treppenabgang komplett gesperrt werden. Die beschilderte Umleitung erfolgt wiederum über die Leibstraße - die Nottreppe in der Leibstraße nahe der Unterführung zum Parkplatz Nord wird wieder geöffnet. Nahe dem Lindenplatz wird eine Ersatz-Bushaltestelle eingerichtet sein. Nach Darstellung der Bahn wird in den ersten beiden Aprilwochen die untere Treppe neu gesetzt, danach das Schmetterlingsdach aufgestellt. Bis zum Mai soll alles fertig sein, inklusive Vorplatz. Die angekündigten Pflasterarbeiten werden seit Mitte März im laufenden Betrieb ausgeführt. Von der Nordseite ist der Bahnsteig laut der Deutschen Bahn von Anfang April an "endlich wieder barrierefrei erreichbar." Der Aufzug im Süden aber sei erst nach dem Umbau nutzbar.