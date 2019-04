5. April 2019, 21:41 Uhr Haar Traktor kippt bei Unfall um

Bei der Karambolage zwischen einem Traktor und einem Auto ist am frühen Donnerstagnachmittag zwischen den Haarer Ortsteilen Ottendichl und Salmdorf ein 23 Jahre alter Landwirt schwer verletzt worden. Zum Zusammenstoß kam es, als der Landwirt mit seinem Traktor nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Genau in jenem Moment setzte ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Miesbach mit seinem Wagen zum Überholen an. Durch die Kollision kippte der Traktor um. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro. Zur Klärung der genauen Unfallursache werden Zeugen gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Telefon 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.