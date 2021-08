Die Gemeindebücherei Haar bietet in den Sommerferien Kindern ab vier Jahren mehrere Treffen zu einer Vorlesestunde im Freien an. Die nächsten Termine für "Träumen unter Bäumen" sind am Dienstag, 17. August, 10 Uhr sowie am Mittwoch, 18. August, 15 Uhr. Die Veranstaltungen finden auf der Wiese vor der Pfarrkirche St. Konrad statt. Bei schlechtem Wetter entfällt der Vormittagstermin, der Nachmittagstermin wird dann in die Räume der Kirche verlegt. Sitzkissen stellt die Bibliothek zur Verfügung, wer möchte, kann für sich eine Decke mitbringen. Die Anmeldung ist unter der Telefonnummer 089/46 96 12 oder auch per E-Mail an buecherei@gemeinde-haar.de möglich.