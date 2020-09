Der Bewohner eines Pflegeheims in Haar ist an den Folgen einer Brandverletzung gestorben, wie die Polizei mitteilt. Der Unfall ereignete sich am vergangenen Samstag gegen 15Uhr. Ein 68 Jahre alter Bewohner trug aufgrund medizinischer Notwendigkeit eine Sauerstoffmaske. Als er gleichzeitig eine Zigarette rauchte, entzündete sich die Maske. Der 68-Jährige zog sich dabei schwere Brandverletzungen im Gesicht zu. Er wurde umgehend mit dem Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht, wo er am Montag verstarb. Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen.