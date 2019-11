Der höchste Berg Afrikas, der Kilimandscharo, hüllte sich im August leider komplett in Wolken. Die Tierwelt Tansanias bot aber zum Glück genug Spektakuläres, als Clemens Göttl das Land im August besuchte. Am Freitag, 15. November, zeigt er von 19 Uhr an im Pfarrsaal von St. Bonifaz in Haar die Bilder seiner Reise durch das ostafrikanische Land. Er erlebte Giraffen ganz nah und begegnete Elefantenfamilien. Flusspferde und unzählige Raubkatzen kamen ihm vor die Linse. Den Abschluss seiner ausführlich dokumentierten Reise bildete ein Flug auf die Insel Sansibar im Indischen Ozean.