Die Unwucht bei den Einkommen von Mann und Frau in Deutschland habe sich in der Pandemie noch verstärkt, stellt die Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen fest. Die Volkshochschule Haar hat zu diesem Thema Gabriele Köhler, assoziierte Wissenschaftlerin beim UN Forschungsinstitut für soziale Entwicklung, zu einem Online-Gespräch eingeladen. Der Online-Vortrag findet statt am Donnerstag, 25. März 2021, 19.30 bis 21 Uhr, über die Plattform Zoom. Die Gebühr beträgt acht Euro. Anmeldung und Info an der VHS Haar (Telefon: 089/46 00 28 00 oder www.vhs-haar.de).